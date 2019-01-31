القوات الأمنية تصد هجومين لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين بديالى

2019/01/31 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن القوات الأمنية تمكنت من صد هجومين لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

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