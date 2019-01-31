2019/01/31 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، "أخر مستجدات" استكمال الكابينة الحكومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي والحكيم يبحثان مستجدات استكمال الكابينة الحكومية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي والحكيم يبحثان مستجدات استكمال الكابينة الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).