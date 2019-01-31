2019/01/31 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الميليشيات الحوثية في اليمن تعميمًا، بحجز أموال وممتلكات أكثر من ألف مسؤول وشخصية اجتماعية ممن يعارضون توجهاتهم الانقلابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميليشيا الحوثي الإيرانية تحتجز أموال وممتلكات مسؤولين في الحكومة الشرعية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميليشيا الحوثي الإيرانية تحتجز أموال وممتلكات مسؤولين في الحكومة الشرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).