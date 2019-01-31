الحكيم يدرس مع عبد المهدي استكمال الحكومة

2019/01/31 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استقبل رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الخميس، رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، في مكتبه، لبحث استكمال الكابينة وتنفيذ البرنامج الحكومي.وذكر بيان للحكيم، تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (31 كانون الثاني 2019)، أن “الحكيم استقبل عبدالمهدي وبحث معه المستجدات السياسية والكابينة الحكومية ومشاريعها الخدمية والتنموية وتنفيذ البرنامج الحكومي”.واكد الحكيم بحسب البيان […]

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