لماذا لا تفصح وزارة الإتصالات عن اسم الشركة المتهمة بتهريب الإنترنت؟

2019/01/31 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت وزارة الإتصالات في خبر نشرته، أمس الأربعاء، عن ضبطها شركة إتصالات تقوم بعمليات تهريب للإنترنت، لكنها لم تُفصح عن إسم الشركة.وهي ليست المرة الأولى التي تكون فيها أخبار وزارة الإتصالات غامضة في هذا المجال، فيما تسبب شحة المعلومات إرباكاً في التعرف على الشركات المتورطة والمسؤولة عن ضعف خدمات الإنترنت.ووفقاً […]

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