الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع مع خروج تظاهرات جديدة

2019/01/31 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في العاصمة السودانية وغيرها من المدن الخميس، بحسب شهود عيان، بعد خروج تظاهرات جديدة تطالب بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير.وهتف المتظاهرون “حرية، سلام، عدالة” وهو الشعار الذي انطلق مع حركة الاحتجاجات التي تهز السودان منذ أسابيع.



وخرج المتظاهرون إلى شوارع الخرطوم وأم درمان.وصرح أحد شهود العيان أن “شرطة مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين شمال الخرطوم، ولكنهم واصلوا التظاهر”.وذكر متظاهر من شمال الخرطوم “الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع ولكننا لن نتوقف”.وفي حي بوري شرق العاصمة، والذي يشهد احتجاجات مستمرة- صفق المتظاهرون وصفروا وضربوا على الزجاجات البلاستيكية، بينما أشعل البعض النار في إطارات وأشجار، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان، بحسب الشهود.كما احتشد المتظاهرون في مدينة بورت سودان على البحر الأحمر وفي العديد من القرى في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة، وفي بلدة مدني وسط البلاد، طبقا للشهود.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع كذلك على المتظاهرين في مدين التي تشهد العديد من التظاهرات منذ كانون الأول/ديسمبر.



وقال أحد المتظاهرين “الشرطة تطاردنا في الشوارع والأزقة، وتطلق الغاز المسيل للدموع، ولكننا نواصل التظاهر”.ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود حركة الاحتجاجات، إلى تظاهرات يومية، ولكن لم يُسجل سوى عدد قليل منها في الأيام القليلة الماضية.

وانطلقت الاحتجاجات في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر، عندما نزلت حشود غاضبة إلى الشارع للاحتجاج على زيادة الحكومة سعر الخبر ثلاثة أضعاف.وتنامت التظاهرات لتتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.وذكر مسؤولون أن التظاهرات أدت غلى مقتل 30 شخصا في الاحتجاجات، بينما تقول جماعات حقوقية أن عدد القتلى يزيد عن 40 شخصا من بينهم أطفال وعاملون في القطاع الطبي، منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر.

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