آيفون 2019.. تقرير يكشف أبرز التغييرات والانواع التي ستطرحها أبل

2019/01/31 | 21:54

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بغداد اليوم _ متابعة

كشف موقع "بلومبيرغ" الاميركي، اليوم الخميس، عن أبرز الميزات والانواع التي ستعتمدها شرك...





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