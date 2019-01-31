2019/01/31 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/شرطة بغداد تلزم أصحاب المقاهي بمنع دخول الأطفال دون 18 عاماً

31/01/2019 21:31:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد

أكدت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس ، على أصحاب المقاهي(الكافيهات) بمنع دخول الأطفال والأحداث تحت السن 18، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب هذه الأماكن.

وقالت القيادة في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن "استجابةً لمناشدات ألمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إرتياد الأحداث والصغار الى بعض المقاهي للهو وتدخين الاركيلة، وجهنا بمنع دخول دخول الأطفال والأحداث تحت السن 18"، مشيراً الى، أن "هذا أمر خطير ينذر بالاصابه بالامراض كالسل والامراض الاخرى، ناهيك عن انها اماكن لا تتلائم مع اعمارهم كونها ستجرهم الى الانحراف والعادات السيئة وحتى تعاطي المخدرات في بعض الأحيان".

ودعا البيان ، "اصحاب المقاهي والكافيهات الى ضرورة منع الاحداث من دخولها للحفاظ على سلامتهم "، مؤكداً "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المقاهي و الكافيهات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/شرطة بغداد تلزم أصحاب المقاهي بمنع دخول الأطفال دون 18 عاماً) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/شرطة بغداد تلزم أصحاب المقاهي بمنع دخول الأطفال دون 18 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).