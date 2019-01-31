‎لماذا لا تُفصح وزارة الإتصالات عن الشركة المتهمة بتهريب الإنترنت؟

2019/01/31 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلنت وزارة الإتصالات في خبر نشرته، أمس الأربعاء، عن ضبطها شركة إتصالات تقوم بعمليات تهريب للإنترنت، لكنها لم تُفصح عن إسم الشركة.هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها أخبار وزارة الإتصالات غامضة، وهو ما قد يُسهم في تضليل الرأي العام العراقي ووسائل الإعلام.المصادر المطلعة في الحكومة العراقية تكشف عن الشركة التي تُهرب سعات ...

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