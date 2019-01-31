محلل: أحجام تداول البيتكوين منخفضة.. والأسوأ قادم

2019/01/31 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال محلل العملات الإلكترونية إن أحجام تداول البيتكوين شهدت مستويات منخفضة خلال الفترة الأخيرة لكن هناك "أيام أسوأ لا تزال قادمة".





وأوضح "كريج إرلام" كبير محللي السوق في "أواندا" في تعليقات نقلها موقع "ماركت ووتش"، اليوم الخميس، إن البيتكوين شهدت استقراراً نسبياً في الفترة الماضية بعد شهرين من التقلبات التي جعلتها تعيش تحت الضغط.





وبحلول الساعة 3:48 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بنحو 0.6% إلى 3463.1 دولار.





وتتجه بذلك العملة الرقمية الأولى عالمياً إلى تسجيل خسائر لليوم السادس على التوالي، بعد أن فقدت نحو 74% من قيمتها في العام الماضي.





وأضاف أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تداولات في نطاقات ضيقة لكنها في الوقت نفسه استمرت في الهبوط وهو ما يؤكد فقط وجهة نظري بأن "أيام أسوأ لا تزال قادمة".





وأوضح أنه إذا كسرت البيتكوين حاجز الـ4500 دولار فإن ذلك من شأنه الإشارة إلى انحسار المخاطر الهبوطية على المدى القريب وبالتالي فإن مستوى 6000 دولار يعود مجدداً لركيزة الاهتمام.





وفي تعاملات اليوم، فإن القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية بلغت 113.76 مليار دولار مقابل 116.52 مليار دولار المسجلة في تعاملات أمس متجهة بذلك لتسجيل خسائر شهرية بنحو 11.5 مليار دولار.





وكانت العملات الافتراضية سجلت خسائر تتجاوز 491 مليار دولار خلال العام الماضي بعد مكاسب قياسية في العام السابق له.





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