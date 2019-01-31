الاتحاد الأوروبي يتهم 8 بنوك بالتواطؤ في سوق السندات الحكومية

2019/01/31 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: اتهم الاتحاد الأوروبي 8 بنوك لم يعلن عنها بالتواطؤ في شراء وتداول السندات الحكومية في منطقة اليورو في أوقات مختلفة بين 2007 و2012.





وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية في بيان اليوم الخميس، إن بعض التجار في 8 بنوك مختلفة قاموا بتبادل المعلومات وتنسيق استراتيجيات التداول للسندات المقومة باليورو الصادرة عن الدول الأعضاء في المنطقة، وذلك من خلال غرف الدردشة على الإنترنت.





وأضاف البيان أن التحقيق ليس له حدود زمنية، ولكن إذا تم تأكيد التهم، فستقوم الكتلة بفرض غرامة تصل إلى 10% عائدات البنوك السنوية في جميع أنحاء العالم.





وفي ديسمبر الماضي، اتهم الاتحاد الأوروبي خلال تحقيق منفصل كل من"كريدت سويس، و"دويتشه بنك"، و"كريدي أجريكول" وبنك آخر غير معلن بتزوير الأسعار في السوق لبعض أنواع السندات الحكومية المقومة بالدولار الأمريكي.





وتكافح السلطات الأوروبية لمكافحة الاحتكار، حيث قامت بفرض غرامات ضخمة وصلت إلى 5 مليارات دولار ضد شركة "جوجل".





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