العراق: اتفاق نفطي مع الأردن خلال

2019/01/31 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر رئيس الوزراء العراقي عن قرب إبرام اتفاق نفطي مع دولة الأردن خلال "اليومين المقبلين".





وكشف عادل عبد المهدي، عن قرب تنفيذ اتفاقية نفطية وتجارية مع الأردن خلال اليومين المقبلين، من شأنها أن تؤمن آلاف فرص العمل في البلدين، وفقاً لوكالة "بترا".





وقال عبد المهدي، إن "المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً اقتصادياً كبيراً على المحيط الإقليمي والعالمي، وخلال يومين سيتم تنفيذ اتفاقية مهمة مع الأردن تتعلق بتصدير النفط وفتح منفذ طريبيل، وأن ذلك سيؤمن آلاف فرص العمل في مجال النقل وتقديم الخدمات".





وكان عبد المهدي، قد ذكر في 29 يناير الجاري، أن الحكومة الأردنية ستخفض رسوم مرور البضائع للعراق عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض العراق لأسعار النفط المصدر للأردن.





وأوضح، إن الأردن طلب تصدير 10 آلاف برميل من نفط العراق مخصومًا منه أجور النقل، مقابل تخفيض الأردن رسوم مرور البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة.





وفي نفس اليوم، أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، عن توقيع اتفاقية مع مجلس الأعمال العراقي لتأسيس مجلس رجال أعمال عراقي أردني لتعزيز التبادل التجاريّ بين البلدين.





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