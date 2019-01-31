شرطة بغداد تصدر قرارات جديدة بحق اصحاب المقاهي

2019/01/31 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت القيادة في بيان تلقت " الغدير " نسخة منه، إنه "إستجابة لمناشدات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إرتياد الأحداث والصغار الى بعض المقاهي للهو وتدخين الاركيلة، وهذا أمر خطير ينذر بالاصابة بالامراض كالسل والامراض الاخرى ناهيك عن انها اماكن لا تتلاءم مع اعمارهم كونها ستجرهم الى الانحراف والعادات السيئة وحتى تعاطي المخدرات في بعض الأحيان".

وأضاف البيان "لما تقدم ندعو اصحاب المقاهي والكافيهات الى ضرورة منع الاحداث من دخولها للحفاظ على سلامتهم، مؤكداً على "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المقاهي و الكافيهات.

ولفت البيان الى أن "قائد الشرطة وجه بتكثيف الممارسات الأمنية بشكل يومي لمتابعة هذه الحالات مع اخذ تعهدات على أصحاب المقاهي و الكافيهات بمنع دخول الأحداث دون سن الـ ١٨ سنة".

انتهى ع.س

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