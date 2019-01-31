فيديو .. عبد الصمد يثمن دور مفوضية حقوق الانسان في مناهضة البعث المقبور

2019/01/31 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بسم الله الرحمن الرحيمالسيد مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار المحترمالسادة منظمو الندوة الثقافية لمناهضة البعث المحترمونالسلام عليكم و رحمة الله و بركاتهتتقدم لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين في مجلس النواب

بجزيل الشكر و الامتنان الى الجهود الكبيرة التي بذلتموها في اقامة

ندوتكم الحوارية الفاعلة من اجل تسليط الضوء على سبل التصدي لحزب

البعث المجرم و منع البعثيين من ممارسة اي دور تحت اي مسمى من خلال

تفعيل قانون المساءلة و العدالة و مجالات اخرى .ان حزب البعث المقبور يعد مثالا شاخصا على حقبة مظلمة عاشها العراق

حيث جرد النظام البعثي الشعب العراقي من ابسط مقومات حقوق الانسان و

انتهك كل المعايير الدولية فضلا عن الشرائع السماوية في التعامل مع

المواطنين .نجدد لكم شكرنا و تقديرنا و امتناننا لمجهوداتكم و لجميع

المشاركين في الندوة و نصبوا الى مزيد من التعاون و التنسيق

بغية دعم قضايا حقوق الانسان و الوقوف بوجه منتهكي حقوق الانسان و في

مقدمتهم ايتام حزب البعث المقبور.وفقكم الله . د.



خلف عبد الصمد

خلف رئيس لجنة الشهداء و

الضحايا و السجناء السياسيين

النيابية ٣١/كانون

الثاني/٢٠١٩

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