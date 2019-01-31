موظفو سعودي أوجيه يشتكون استمرار قضم حقوقهم !

2019/01/31 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل عدد من الموظفين المصروفين من شركة «سعودي أوجيه» التي كان يملكها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قبل إفلاسها، مرحلة جديدة من المعاناة، بعدَ أن

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