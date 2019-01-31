شرطة بغداد .. تمنع دخول الأطفال والأحداث تحت السن 18 الى المقاهي

2019/01/31 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة شرطة بغداد اليوم الخميس, على أصحاب المقاهي"الكافيهات" على منع دخول الأطفال والأحداث تحت السن 18 إليها محذرة من اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق

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