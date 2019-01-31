بعد فترة علاج طويلة.. أومتيتي يعاود التمارين مع برشلونة بشكل منفرد

2019/01/31 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن نادي برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم أن قلب دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي الغائب منذ أسابيع بسبب مشاكل في الركبة، بدأ اليوم الخميس المشاركة بشكل منفرد في تمارين الفريق الكاتالوني.ولم يخض أومتيتي سوى ثماني مباريات هذا الموسم، على خلفية الألم المتكرر الذي يعاني منه منذ أشهر في الركبة اليسرى، وقد عاد في أواخر الشهر الماضي إلى إسبانيا بعد تمضية فترة علاج في الدوحة.وأوضح بطل إسبانيا في بيان اليوم الخميس، أن الفرنسي "الذي يخضع لعلاج في برشلونة منذ 30 (كانون الأول/ديسمبر) تدرب بشكل منفرد عن المجموعة" في ملعب التدريب التابع للنادي اليوم.وكان المدافع الفرنسي البالغ 25 عاماً والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018 في روسيا، قد قرر عدم إجراء عملية جراحية، وفضل بدلاً من ذلك الانتقال إلى قطر لتلقي العلاج خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي.وشارك قلب الدفاع في المباراة ضد أتلتيكو مدريد (1-1) في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن الدوري الإسباني، وهي كانت الأولى له بعد غياب لنحو شهرين بسبب مشكلة الركبة، وعاودته الإصابة بعد هذه المباراة مباشرة، قبل أن يعلن ناديه أنه سينتقل إلى قطر لمعالجتها.ويترقب برشلونة عودة أومتيتي لحل الأزمة الدفاعية التي عانى منها هذا الموسم، اذ ترافق غيابه مع إصابة لزميله البلجيكي توماس فيرمايلن، فيما وتعاقد النادي الكاتالوني مع المدافع الكولومبي جيسون موريو من مواطنه فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة من 21 مباراة، بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثالث، ويستضيف فالنسيا، السبت القادم، في مباراة بارزة ضمن المرحلة 22.

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