الفياض في السعودية في زيارة سرية تشمل مباحثاتها الحشد الشعبي

2019/01/31 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني، فالح الفيّاض، الخميس، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة غير معلنة، بينما رجّح مسؤولون أنّ الزيارة تندرج ضمن مساعي طمأنة المملكة من وجود "الحشد" في العراق ككل.الزيارة تأتي بعد أقل من شهر واحد، على زيارة الفيّاض إلى سورية، والتي إلتقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد، وسط موجة خلافات عراقية تجاه ترشح الفيّاض لمنصب وزير الداخلية، ورفض عدد من القوى السياسية لهذا الترشح، أبرزها كتلة مقتدى الصدر.ولم يصدر من الحكومة حتى الآن، أي إعلان رسمي بخصوص الزيارة والتي يحيطها الغموض والسرية، ورفض المقربون للفياض حتى تأكيدها، بينما أكد مسؤول قريب من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أنّ "الزيارة تأتي في إطار نقل رسالة طمأنة للمملكة بشأن تواجد الحشد الشعبي، ومدى انفتاحه باتجاه المملكة".

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