فائق الشيخ يكشف عن سبب خراب العراق

2019/01/31 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

القى عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي، اليوم الخميس، باللوم على ما اسماها "سياسة عنترة بن شداد" كسبب في خراب العراق للمائة سنة المنصرمة.وقال الشيخ علي، في تغريدة على حسابه بتويتر تابعته "الغد برس"، ان "‏سبب خراب العراق خلال المائة سنة المنصرمة، وتطور بلدان الجوار على حسابنا، هو تأثر مَنْ يحكموننا بسياسة عنترة بن شداد (بسَوْق النوق العصافير مهراً لعبلة)!".

واضاف ان "هؤلاء لا يفهمون بأن استقرار البلدان ورفاهها هو باتباع سياسة (خذ وأعطي) أو (أعطي وخذ)..



وليس سياسة ما أعطيك وخليني بعيد عنك!".

سبب خراب العراق خلال المائة سنة المنصرمة، وتطور بلدان الجوار على حسابنا، هو تأثر مَنْ يحكموننا بسياسة عنترة بن شداد (بسَوْق النوق العصافير مهراً لعبلة)!هؤلاء لا يفهمون بأن استقرار البلدان ورفاهها هو باتباع سياسة (خذ وأعطي) أو (أعطي وخذ)..وليس سياسة ما أعطيك وخليني بعيد عنك!

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) ٣١ يناير ٢٠١٩

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