اتحاد المبارزة العراقي يتعاقد مع مدرب تونسي

2019/01/31 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بغداد / الغد برس اعلن الاتحاد العراقي للمبارزة، اليوم الخميس، تعاقده مع مدرب تونسي للإشراف على المنتخبات الوطنية بفعالية السيف العربي.وقال اين سر الاتحاد العراقي للعبة اسامة صبيح لـ"الغد برس"، ان "الاتحاد تعاقد مع المدرب التونسي زياد بن احمد المحجوب، لمدة عام واحد قابل للتجديد"، مشيرا إلى أن "العقد يتضمن الاشراف على تدريب لاعبي المنتخبات الوطنية بفئات المتقدمين والشباب والناشئين".

وتابع صبيح انه "من المقرر ان يصل المدرب التونسي الى بغداد خلال الايام المقبلة، موضحا ان الاتحاد يسعى لاستكمال اوراقه الادارية بأسرع وقت"

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