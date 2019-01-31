2019/01/31 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت اليوم إدارة نادي الشرطة الرياضي، ان نجم الفريق الكروي مهندي علي، قرر البقاء مع النادي بعد الحصول على لقب الدوري الممتاز قبل الانتقال الى وجهته المقبلة.حيث كشف رئيس الهيئة الادارية للنادي وهاب الطائي في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن إن “اللاعب مهند علي ابرم اتفاقاً مع ادارة الناي الشرطة، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهند علي في اول تصريح رسمي له يكشفه عن موقفه بخصوص الاحتراف صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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