احتجاجات السودان.. البشير: تغيير الحكومة ليس بالواتساب والفيسبوك

2019/01/31 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس سخر الرئيس السوداني عمر البشير, الخميس, من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحشيد الى تظاهرات وتغيير الحكومة, قائلا إن تغيير الحكومة لا يتم عبر التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي, بل عبر صناديق الاقتراع، في حين شهدت الخرطوم وأم درمان ومناطق أخرى مظاهرات جديدة.وفي خطاب جماهيري بمدينة كسلا شرقي السودان قال البشير أمام المئات […]

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