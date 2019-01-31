فائق الشيخ علي: سياسة “عنترة العبسي” هي سبب تأخر العراق!

2019/01/31 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عزا رئيس تحالف تمدن فائق الشيخ علي, الخميس, سبب تأخر العراق وتطور البلدان المجاورة, إلى تأثر حكام العراق بسياسية “عنترة بن شداد”.وقال الشيخ علي في تغريدة على حسابه بتويتر تابعها “ناس” اليوم (31 كانون الثاني 2019), أن “سبب خراب العراق خلال المائة سنة المنصرمة، وتطور بلدان الجوار على حسابنا، هو تأثر […]

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