داعش ينفي مسؤوليته عن تفجير في إدلب بسوريا

2019/01/31 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش يوم الخميس إن التنظيم نفى مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف مقر المجلس الحاكم في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا يوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن الانفجار الذي استهدف مبنى “حكومة الإنقاذ” التابعة لمقاتلي هيئة تحرير الشام في إدلب يوم الثلاثاء “لا صلة له بمقاتلي التنظيم “.

ونادرا ما ينفي التنظيم تنفيذ هجمات. وإدلب والمناطق المجاورة لها في شمال غرب سوريا هي المعقل الأخير للمعارضة السورية.



وسيطرت هيئة تحرير الشام هذا الشهر على معظم أنحاء إدلب بعد قتال معارضين مدعومين من تركيا.

ولم تعلن أي جهة أخرى المسؤولية عن التفجير.



وشهد العام الماضي تفجيرات وعمليات إطلاق نار استهدفت مسؤولين في جماعات معارضة في إدلب.

وتدير حكومة الإنقاذ المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وهي تحالف متشدد يضم جبهة النصرة، الفرع السابق لتنظيم القاعدة بسوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين ويشتبه في أن تنظيم داعش مسؤول عنه.

وخسر تنظيم داعش كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا تقريبا، ومع ذلك أعلن مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات استهدفت قوات يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.

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