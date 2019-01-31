البنك الدولي: مستعدون للتعاون مع إقليم كوردستان في المجال المالي وإدارة المشاريع الاستراتيجية

2019/01/31 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم الخميس، أن "استتباب الأمن عامل قوي للتنمية الاقتصادية والتقدم بالمجال الإصلاحي"، فيما جدد البنك الدولي استعداده "للتعاون مع إقليم كوردستان في المجال المالي وإدارة المشاريع الاستراتيجية".وأفاد المكتب الإعلامي لمسرور البارزاني في بيان بأن "مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان استقبل اليوم الخميس المصادف 31/1/2019 وفداً من البنك الدولي برئاسة مرزه حسن المدير التنفيذي و عميد مجلس جمعية البنك الدولي".‎وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع بحث التطورات و المستجدات الاخيرة و الوضع الاقتصادي و المباحثات الجارية بين أربيل و بغداد".‎وتابع البيان أن "مسرور البارزاني سلط الضوء على استتباب الأمن كعامل اقتصادي قوي للتنمية الاقتصادية ومساعي التقدم بالمجال الإصلاحي، مشيراً إلى آثار و تأثيرات حرب الإرهاب و الازمات الاقتصادية على تقدم البلاد و الأوضاع المعيشية للمواطنين".‎ولفت البيان إلى أنه "في هذا الصدد وصف مساعدة البنك الدولي لإقليم كوردستان في جميع المجالات بالامر الضروري، و أعلن ان إقليم كوردستان سيستمر في تفعيل المؤسسات و إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين الاجانب بهدف تنمية و تحسين الاوضاع المعيشية لمواطني إقليم كوردستان من الناحية الإدارية و المالية و إعادة النظر في العوامل المؤدية لاستمرار هذه الاوضاع".‎من جانبه عبر الوفد الضيف عن "استعداده في مساعدة إقليم كوردستان و التعاون معه في المجال المالي وإدارة المشاريع الاستراتيجية"، وفقاً لما جاء في البيان.وفي أواخر عام 2017، صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان، على مشروع قانون للإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في الإقليم، بهدف تجسيد العدالة في صرف الرواتب وإيقاف الكسب غير المشروع وفرز أسماء المنتفعين من الموازنة العامة وتمييزهم عن الأشخاص غير المستحقين، وإعادة تنظيم تقاعد ذوي الوظائف العليا والرتب على أساس بلوغ السن القانوني المحدد للتقاعد وعدد سنوات الخدمة، لكن الخلافات حول تفسير القانون حالت دون المصادقة عليه في برلمان كوردستان.

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