بطولة مصر: بيراميدز يشكو للكاف الجدولة

2019/01/31 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي الرسالة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أشار النادي الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، الى أنه خاض "20 مباراة في الدوري، بينما خاض أقرب منافسين لنا، الزمالك المتصدر والأهلي الثالث 18 و16 مباراة فقط على التوالي".أضاف "جدولة المباريات في الأسابيع المقبلة التي وضعها الاتحاد المصري لكرة القدم هي بشكل واضح غير منطقية ولا تأخذ في الاعتبار حاجة الفرق الى التنافس في ظل شروط متساوية.المباريات المؤجلة لمنافسينا مجدولة في نهاية الموسم، بينما خاض نادينا كل مباريات الدوري"، معتبرا أن الفرق التي ستنتظر حتى نهاية الدوري لخوض مباريات ضد الأهلي والزمالك قد تكون تعاني من "موارد ومحفزات محدودة" مثل إصابة لاعبين، التعب، موقعها في الترتيب...إلخ.ورأى النادي المملوك من تركي آل الشيخ، الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة في السعودية، أنه "من المستغرب أن الأهلي والزمالك سيخوضان مباريات القسم الثاني (من البطولة) في ظل عدم إنهائهما مباريات القسم الأول، بما فيها مباراة بينهما لم يحدد موعدها بعد".وفي حين أشار بيراميدز الى أنه دعا الاتحاد المصري مرارا لتصحيح هذا الوضع "من خلال جدولة مباريات الدوري للزمالك والأهلي في أقرب فرصة ممكنة"، طالب الاتتحاد الإفريقي "بالتدخل (...) والأمر باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان نزاهة الدوري المصري وكأس مصر".وكان الاتحاد المصري قد رد بالأمس على الانتقادات التي بدأ بيراميدز بتوجيهها له على خلفية هذه المسألة منذ أيام، ببيان أكد فيه "تقديره لكافة الأندية المشاركة في مسابقاته، فضلا عن وقوفه منها جميعا على مسافة واحدة فعلا وليس مجرد قول".أضاف "لا يخفى على أحد أن مسابقة الدوري الممتاز الحالية تمر بموسم استثنائي نظرا لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الموسم، والحرص على المشاركة الفعالة للأندية المصرية في البطولات العربية"، مؤكدا أنه عرض هذا الأمر على الأندية قبل انطلاق الدوري "واتفق الجميع على مواجهة التحدي الصعب من أجل أن تبقى مسابقة الدوري الممتاز بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة".ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، أمام بيراميدز الثاني مع 39 نقطة من 20، والأهلي الثالث مع 33 نقطة من 16.

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