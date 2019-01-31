2019/01/31 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6ZoJznrxAcs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعجز الحكومات عن مكافحة الكلاب السائبة؟ ام ان الامور سائبة؟ #المتابع) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تعجز الحكومات عن مكافحة الكلاب السائبة؟ ام ان الامور سائبة؟ #المتابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).