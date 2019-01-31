2019/01/31 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مسؤول أمريكي رفيع، بأن "الولايات المتحدة تتابع الأنشطة التجارية التركية في فنزويلا، وستتخذ إجراءات في حال أي انتهاك لنظام العقوبات ضد فنزويلا".وقال مسؤول، اننا "ندرس طبيعة الأنشطة التجارية التركية – الفنزويلية، وفي حال توصلنا إلى استنتاج بأن هناك انتهاكا لعقوباتنا، فسنتخذ إجراءات بالطبع".

وأضاف المسؤول، "تحدثنا مع الأتراك، مثلما تحدثنا مع العديد من الحكومات حول العالم، وقدمنا رؤيتنا وطلبنا منهم الانضمام إلينا في الاعتراف بعدم شرعية نظام مادورو".

وتابع، أن "الجانب التركي لم يرد بإيجاب على ذلك".

ومن المقرر أن يجري مارشال بيلينغسلي نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون محاربة تمويل الإرهاب، مباحثات مع المسؤولين الأتراك في أنقرة يوم الجمعة.

وحسب المسؤول الأمريكي، فإن زيارته كانت تهدف إلى مناقشة موضوع العقوبات على إيران، التي تشتري منها تركيا الغاز، ولكن المناقشات ستشمل أيضا موضوع فنزويلا على الأرجح.



انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تحذر تركيا من خرق نظام العقوبات على فنزويلا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تحذر تركيا من خرق نظام العقوبات على فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).