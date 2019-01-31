شرطة بغداد تتخذ اجراءات صارمة بحق اصحاب الكافيهات

2019/01/31 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة شرطة بغداد على أصحاب المقاهي الكافيهات على منع دخول الأطفال والأحداث تحت السن 18 إليها محذرة من اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين من أصحاب هذه الأماكن.وذكرت القيادة في بيان، ان "هذا الاجراء جاء استجابة لمناشدات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتياد الأحداث والصغار الى بعض المقاهي للهو وتدخين الاركيلة الذي يعد أمرا خطيرا ينذر بالإصابة بالأمراض كالسل والامراض الاخرى، ناهيك عن انها اماكن لا تتلائم مع اعمارهم كونها ستجرهم الى الانحراف والعادات السيئة وحتى تعاطي المخدرات في بعض الأحيان".

ودعا اصحاب المقاهي والكافيهات الى “ضرورة منع الاحداث من دخولها للحفاظ على سلامتهم”.

وتابع، ان "ستتخذ الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين من أصحاب المقاهي والكافيهات."

وأشار الى، ان "قيادة الشرطة وجهت بتكثيف الممارسات ألأمنية بشكل يومي لمتابعة هذه الحالات مع اخذ تعهدات على أصحاب المقاهي والكافيهات بمنع دخول الأحداث دون سن ال١٨ سنة".انتهى/ف

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