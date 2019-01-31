زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ينتقد قرار ترمب

2019/01/31 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلفي تصرف نادر من نوعه، انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الرئيس دونالد ترمب، خلال مناقشة تشريع سيعرض لتصويت أولي، ويحذر من الانسحاب المتسرع للقوات الأميركية من سوريا.وقال ماكونيل الذي نادراً ما ينتقد الرئيس علانية، إن "التعديل الذي أريده سيعترف بالحقيقة الواضحة بأن تنظيم القاعدة وداعش ومن يدور في فلكهما في سوريا وأفغانستان ما زالت تشكل تهديداً خطيراً لبلدنا".وأضاف: "سأعترف بخطر الانسحاب المتسرع من أي من النزاعين، وسأسلط الضوء على الحاجة للانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سوريا وأفغانستان".ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ في التعديل الذي تم إلحاقه بقانون أوسع يتعلق بالسياسة الشرق أوسطية، في تصويت إجرائي أولي في وقت لاحق، ويحتاج التعديل لستين صوتاً من أصل مئة، قبل عرضه على تصويت نهائي.وإن لم يكن له تأثير حقيقي على السياسة، لكنه يعبر عن المعارضة الواسعة حتى داخل حزب ترمب نفسه لسحب القوات الأميركية المتسرع من سوريا الذي أعلنه ترمب في كانون الأول/ديسمبر الماضي.من جهته قال رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية، الثلاثاء الماضي، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لا يزال لديه "الآلاف" من المسلحين، ما يمكنه من إعادة بناء قوة متماسكة في حال ترك أي فراغ في هذا البلد الذي مزقته الحرب.في حين ردَّ ترمب على هذا التحدي واصفاً رؤساء أجهزة الاستخبارات بأنهم "سلبيون للغاية وسذج"، مقترحاً عليهم أن "يعودوا إلى المدرسة".

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