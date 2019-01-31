وزير الخارجية الأردني: اجتماع سداسي لبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة

2019/01/31 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن مباحثات الاجتماع السداسي العربي في منطقة البحر الميت.

وقال الصفدي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الأردنية بترا، إن اللقاء الذي جمع وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات والكويت ومصر والأردن، ركز على تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية وبحث تجاوز الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار المشترك، مضيفا أن الاجتماع كان بلا أجندة أو جدول أعمال وركز على التباحث بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

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