شرطة بغداد تمنع دخول الأحداث تحت السن 18 الى المقاهي

2019/01/31 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت قيادة شرطة بغداد ،الخميس، على أصحاب المقاهي"الكافيهات" على

منع دخول الأطفال والأحداث تحت السن 18 إليها محذرة من اتخاذ

الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين من أصحاب هذه الأماكن.

وذكرت القيادة في بيان تلقت ، آفاق نسخة منه، ان هذا الاجراء جاء

إستجابة لمناشدات ألمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إرتياد

الأحداث والصغار الى بعض المقاهي للهو وتدخين الاركيلة الذي يعد

أمرا خطيرا ينذر بالاصابه بالامراض كالسل والامراض الاخرى ،ناهيك عن

انها اماكن لا تتلائم مع اعمارهم كونها ستجرهم الى الانحراف

والعادات السيئة وحتى تعاطي المخدرات في بعض الأحيان.



ودعا اصحاب

المقاهي والكافيهات الى “ضرورة منع الاحداث من دخولها للحفاظ على

سلامتهم”، .



مؤكدا على اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق

المخالفين من أصحاب المقاهي و الكافيهات.



وتابع ان قيادة الشرطة

وجهت بتكثيف الممارسات ألأمنية بشكل يومي لمتابعة هذه الحالات مع

اخذ تعهدات على أصحاب المقاهي و الكافيهات بمنع دخول الأحداث دون سن

ال١٨ سنة.

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