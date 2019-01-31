الاتحاد الأوروبي يدعو لتشكيل مجموعة اتصال حول فنزويلا

2019/01/31 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه اتخذوا قرارا لبدء العمل على تشكيل مجموعة اتصال خاصة بفنزويلا.وقالت موغيريني، خلال مؤتمر صحفي عقدته عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخاريست، إنهم “دعوا إلى تشكيل مجموعة اتصال دولية لتسوية الأزمة في فنزويلا” من […]

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