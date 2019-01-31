2019/01/31 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية في حادثة غريبه لم تستطع “ريم.ع” البالغه 26 عاما، مهندسة، تحمّل عادة زوجها الذي يُخرج الكثير من الغازات ذات الرائحة الكريهة باستمرار.حيث كشفت ريم: “أكثر من شهر أنا عايشة في قرف طول الوقت، وطلبت منه أكثر من مرة الذهاب لطبيب يعالج معدته، ولكنه رفض وقال لي دي راحة”، فتوجهت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتاة عربية تطلب الخلع بسبب رائحة كريهة تصدر من زوجها ماذا فعل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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