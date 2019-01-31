لجنة حقوقية: إيران تنتزع اعترافات قسرية من نشطاء معتقلين

2019/01/31 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع انقضاء عام كامل على اعتقال النظام الإيراني عددا من نشطاء البيئة في البلاد كشفت لجنة حقوقية مستقلة ملابسات جديدة حول ظروف احتجازهم على خلفية مزاعم بتجسسهم لصالح جهات غربية.

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