غوتيريش يعين جنرالًا دانماركيًا رئيسًا لبعثة المراقبين في اليمن

2019/01/31 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجنرال الدانماركي مايكل لوليسغارد، رئيسًا جديدًا لفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، خلفًا للجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

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