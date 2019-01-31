فيديو.. إعلامي قطري: هذا ما فعله الإماراتيون مع منتخب العراق وكرروه مع قطر!

2019/01/31 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال الاعلامي القطري أحمد السليطي، إن ما حصل مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2019، هو ذاته الذي تعرض له العراق عام 1982 في عُمان.وأضاف السليطي في فيديو اطلع عليه “ناس”، اليوم (31 كانون الثاني 2019)، أن ” ما حصل مع منتخب بلاده عن كأس آسيا 2019، هو ذاته الذي تعرض […]

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