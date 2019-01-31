2019/01/31 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أصدرت صحيفة المستقبل اللبنانية أخر نسخها الورقية الخميس بعد 20 عاما من بدء صدورها، على أن تتحول إلى جريدة رقمية بالكامل اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من شباط فبراير المقبل.وخلا العدد الورقي الأخير من المستقبل والذي حمل الرقم 6585 من أي أخبار، واكتفت الصحيفة بنشر مقالات للعاملين فيها وأغلفة لأعداد قديمة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعدد بلا أخبار.. جريدة المستقبل تودّع قراءها) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعدد بلا أخبار.. جريدة المستقبل تودّع قراءها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).