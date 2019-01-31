مفتش الداخلية يكشف تفاصيل صفقة سيارات البيك آب

2019/01/31 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي اليوم الخميس، تفاصيل ايقاف عقد شراء 6 الاف سيارة لوزارة الداخلية.

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