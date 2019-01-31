2019/01/31 | 22:56

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القبض على شخص أطلق النار بسلاح M4 بأحد الاعراس في بغداد

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بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية بمجلس ديالى، الخميس (31 كانون الثاني 2019)، عن شمول ثلاث مناطق داخل المحافظة باستراتيجية "الامن الشامل".

وقال رئيس اللجنة الأمنية، صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مناطق

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتعرض نقطة تفتيش أمنية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى لإستهداف بنيران قناصة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قناصا أطلق النار، مساء اليوم، على نقطة تفتيش أمنية ضمن منطقة باوه محمود في قضاء خ

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تحقق الأجهزة الأمنية في المدينة المنورة بالسعودية في جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شخص على نحر طفل في السادسة من عمره أمام والدته.

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، رجحت مصادر أمنية أن "يصدر بيان رسمي لتوضيح ملابسات الجريمة

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