الرئيس الفلسطيني يدعو إلى عقد مؤتمر للسلام و”حماس” ترد

2019/01/31 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعا الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدما فيه، فيما وصفت حركة “حماس” الدعوة بـ”استمرار سلوك السلطة العبثي وإصرار على مخالفة الإجماع”.ووفقا لوكالة “معا”، وتابعتها /المعلومة/، فقد جاءت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في مقر […]

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