2019/01/31 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم يزن مشعان الجبوري،، قرب انطلاق قناة فضائية تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ستبث من لندن قريبًا.حيث كشف الجبوري في تغريدة عبر تويتر، تابعتها اليوم الثامن : “عالخير لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي الفضائية الجديدة (البرهان) من لندن”.عالخير لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي المصالحة مع سعد البزاز و عالخير الفضائية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يزن الجبوري يفض(ح) الحلبوسي ويكشف عن فضائية عراقية قادمة يملكها الحلبوسي صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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