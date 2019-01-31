2019/01/31 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية قال اليوم النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب اهل الحق في البرلمان، حسن سالم،ان ، تصدير النفط للاردن بـ”المؤامرة”، مبينا ان عمان تقابل تسهيلات الحكومة العراقية باحتضان عائلة النظام السابق والبعثيين.حيث كشف سالم في تغريدة على حسابه بتويتر: تابعتها اليوم الثامن “تصدير النفط للاردن ورفع التعرفة الكمركية مؤامرة جديدة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عراقي يكشف عن دور عائلة صدام حسين و الاردن وتصدير النفط صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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