هل تكفي الــ100 يوم لتقييم عبد المهدي.. بين نديم الجابري ووجيه عباس في حصاد (افاق)

2019/01/31 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدى السياسي المستقل الدكتور نديم الجابري استغربهم من إلزام

عبد المهدي نفسه بمدة الـ100 يوم، لافتا الى ان هذه المدة غير كافية

لمعايير التقييم.واضاف الجابري اثناء استضافته في برنامج (الحصاد) : ان حكومة عبد

المهدي لاتستطيع ان تنفذ 10% خلال 4 سنوات، وكان يفترض بالحكومة عدم

تقديم مدة زمنية حتى تحرج نفسها وايضا طرح مشاريع قادرة على

تحقيقها.من جانبه قال النائب عن تحالف البناء وجيه عباس اثناء استضافته في

البرنامج ذاته بان النواب يعطون اراءهم الشخصية ولاتمثل البرلمان كما

ان اغلب تصريحات النواب عبارة عن بالونات اختبار لمواقف يراد تبنيها

مستقبلا من قبل كتلهم،مشيرا الى ان اغلب الذين يصفون عبد المهدي

بالضعيف ربما ضربت مصالحهم كما ان السفارة الامريكية كانت ممتعضة عن

خطوة عبد المهدي بفتح الخضراء...واضاف عباس : سنقف ضد النائب الذي

يمارس ابتزاز للوزراء.

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