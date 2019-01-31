2019/01/31 | 23:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة: اطلاق مشروع (تحاور) للتعايش السلمي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8UOggkweajU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة: اطلاق مشروع (تحاور) للتعايش السلمي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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