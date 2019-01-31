الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان لاتفاق بشأن إدارة الأصول بعد البريكست

2019/01/31 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: اتفق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على صفقة من شأنها المساعدة في حماية صناعة إدارة الأصول في بريطانيا في حالة اتمام البريكست دون اتفاق.





وقالت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الخميس، إن المنظمين الماليين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفقوا على صفقة لحماية إدارة الأصول في بريطانيا والبالغة 7.7 تريليون جنيه إسترليني.





وأضافت الهيئة الأوروبية أنها ستصدر مزيدًا من التفاصيل حول الاتفاق التنظيمي المتفق عليه خلال اجتماع عقد في باريس يوم الأربعاء.





ويأتي هذا الاتفاق قبل أقل من شهرين على مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي مع استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بطريقة الخروج.





وكان مديرو الأصول في المملكة المتحدة قد انتظروا هذا الاتفاق منذ فترة طويلة، حيث إنه ضروري لضمان استمرار ممارسة "التفويض"، التي تسمح بتسيير الأموال وتنظيمها في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.





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