محدث.. مكاسب الذهب تتجاوز 37 دولاراً خلال يناير

2019/01/31 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب شهرية قوية تجاوزت 37 دولاراً للأوقية.





وكان المعدن الأصفر قد سجل مكاسب نحو 14 دولاراً في وقت سابق من التعاملات، لكنه قلص ارتفاعه بعد أن تحولت العملة الأمريكية للصعود.





وفي تطورات التجارية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التوصل لصفقة تجارية مع الصين وسط المحادثات القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم.





وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي اليوم أن البنوك المركزية رفعت مشترياتها من المعدن النفيس بأكبر وتيرة سنوية في 47 عاماً خلال العام الماضي، مع صعود المخاوف بشأن التوترات العالمية.





وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أعلن أن أسباب رفع معدلات الفائدة قد ضعفت بعض الشيء، وذلك بعد أن قرر البنك الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً، فيما صعدت تكلفة العمال الأمريكية بأكبر وتيرة في 11 عاماً.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.7% إلى 1325.20 دولار للأوقية، ليربح 9.7 دولار للأوقية.





وخلال شهر يناير الجاري، ارتفع المعدن الأصفر نحو 3% أو 37.5 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1319.21 دولار للأوقية.





وعلى مستوى مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فقد ارتفع بنحو 0.3% إلى 95.596، بعد أن كان متراجعاً عند 95.162.





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