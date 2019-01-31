تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري

2019/01/31 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أصدر رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، مرسوماً بتسمية سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء، وتشكيل حكومته الجديدة.





ونص المرسوم الرقم 4339، الصادر اليوم الخميس، على تسمية سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء، مع الإشارة إلى العمل به فور صدوره، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.





كما أصدر عون مرسوم تشكيل الحكومة الذي حمل الرقم 4340 ، والذي تضمن تشكيل الحكومة كالتالي:- سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء- غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء- أكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي- علي حسن خليل وزيرا للمالية- محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة- جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين- وائل بو فاعور وزيرا للصناعة- ريا حفار الحسن وزيرا للداخلية والبلديات- سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية- الياس بو صعب وزيرا للدفاع الوطني- جمال الجراح وزيرا للاعلام- يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل- اواديس كيدانيان وزيرا للسياحة- ألبير سرحان وزيرا للعدل- محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب- منصور بطيش وزيرا للاقتصاد والتجارة- جميل صبحي جبق وزيرا للصحة- كميل ابو سليمان وزيرا للعمل- ريشار قيومجيان وزيرا للشؤون الاجتماعية- مي شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الادارية- حسن اللقيس وزيرا للزراعة- محمد شقير وزيرا للاتصالات- عادل أفيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات- فادي جريصاتي وزيرا للبيئة- غسان عطالله وزيرا للمهجرين- حسن مراد وزير دولة للشؤون التجارة الخارجية- صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين- محمد داوود داوود وزيرا للثقافة- فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة- ندى بستاني وزيرا للطاقة والميا

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