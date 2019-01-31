مطالبات نيابية بإخراج القوات الأميركية من خلال تشريع قانون يلزمها بذلك

2019/01/31 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي الى تشريع قانون خاص بالوجود العسكري الأجنبي في العراق.

وقالت الحامدي في تصريح إن الولايات المتحدة لديها في العراق أكبر سفارة، ومجموعة قواعد عسكرية في عموم البلاد، إضافة الى امتلاكها أسطول كبير في الخليج بالقرب من العراق.

وطالبت الحكومة بضرورة بيان الحاجة للقوات الاميركية، لافتة الى أن في فترة الحكومة السابقة كانت هناك معاهدة تقضي بإخراج هذه القوات من العراق، لكنها لم تخرج بالفعل وهذا خرق قانوني بحسب تعبيرها.

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