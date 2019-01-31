مولودية الجزائر يتعادل مع المريخ السوداني سلبيًا في البطولة العربية

2019/01/31 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر تعادل فريق المريخ السوداني، سلبيًا، اليوم الخميس، أمام نظيره مولودية الجزائر، في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية للأبطال.

واستضافت النادي الجزائري، نظيره المريخ السوداني على ملعب 5 يوليو في مدينة الشراقة.

وفشل النادي الجزائري في زيارة شباك الفريق الضيف رغم السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن دفاعات المريخ السوداني استطاعت التصدي لمحاولات صاحب الأرض.



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وحاول أصحاب الأرض في خطف هدف يريح لاعبيه في مباراة العودة التي ستقام على ملعب الفريق السوداني خلال الشهر المقبل.

وكان فريق المولودية قد حقق الصعود لربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، على حساب النصر السعودي بعد تحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

بينما صعد المريخ إلى هذا الدور على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعد الفوز ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف، والهزيمة إيابًا بهدفين دون رد.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 16 فبراير المقبل، على ملعب "المريخ" في السودان في تمام السابعة مساءًا.





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